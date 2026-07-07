В Ярославской области снизилось количество пожаров

В Ярославской области в период с 1 января по 6 июля 2026 года сотрудники МЧС ликвидировали 1 676 пожаров. За аналогичный период 2025 года произошло 1 900 возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Чаще всего (947) пожары происходили из-за неосторожного обращения с огнем, выяснили дознаватели министерства. На втором месте по частоте причин пожаров в регионе — неисправность электрического оборудования (371). За прошедший период зафиксировано 154 случая поджога.

«В результате пожаров погибли 32 человека, еще 74 получили травмы различной степени тяжести. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти 113 человек и эвакуировать 1395 жителей из частных и многоквартирных домов»,— сообщили в ГУ МЧС.

Также в 2026 году снизилось количество палов сухой травы: если в 2025 году их было зафиксировано 797 с общей площадью свыше 1 тыс. гектаров, то в этом году — 539 с общей площадью 218,9 гектара.

Алла Чижова