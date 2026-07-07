В Ленинградский зоопарк привезли амурскую тигрицу Агафью

В Ленинградском зоопарке появилась новая обитательница — двухлетняя амурская тигрица Агафья. Животное прибыло из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в рамках программы по сохранению популяции амурского тигра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агафья отличается хорошим аппетитом, любознательностью и игривым характером

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Агафья отличается хорошим аппетитом, любознательностью и игривым характером

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Как рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка, для новой обитательницы обновили комплекс вольеров. После переезда тигрица самостоятельно вышла из переноски и начала осваивать новую территорию.

По словам сотрудников зоопарка, Агафье два года. Она отличается хорошим аппетитом, любознательностью и игривым характером. При этом на публике тигрица пока ведет себя осторожно, а в спокойной обстановке быстро проявляет интерес к окружающему миру.

Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра. Агафья прибыла в Санкт-Петербург в рамках программы Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), направленной на сохранение популяции этого вида.

Карина Дроздецкая