Петербуржца обязали заплатить 250 тысяч рублей за затонувший якорь

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило собственнику судна требование о возмещении вреда, причиненного водному объекту. На дне Финского залива в акватории порта «Большой порт Санкт-Петербург» обнаружен затонувший якорь с цепью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ему предъявлено требование о добровольном возмещении ущерба и проведении работ по удалению якоря из акватории

Фото: Северо-Западноге Управление Росприроднадзора Ему предъявлено требование о добровольном возмещении ущерба и проведении работ по удалению якоря из акватории

Фото: Северо-Западноге Управление Росприроднадзора

Поводом для надзорного мероприятия послужила информация, поступившая от капитана порта. В ходе выездного обследования с использованием телеуправляемого подводного аппарата госинспекторы совместно со специалистами ФГБУ «Балтийско-Арктическая техмордирекция» зафиксировали на дне залива части якорной цепи и якорь. Сумма вреда водному объекту оценена в 250 тыс. рублей.

Владелец затонувшего имущества установлен. Ему предъявлено требование о добровольном возмещении ущерба и проведении работ по удалению якоря из акватории.

Кирилл Конторщиков