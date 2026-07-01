Бензин подорожал в Севастополе на 30% за неделю
С 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6% против 3% неделей ранее. Сильнее всего стоимость увеличилась в Севастополе — на 30%. В Москве цены снизились на 0,7%, в Московской области — на 1,6%. Это следует из данных Росстата и Минэкономики.
Дизельное топливо подорожало в России на 2,2% с 23 по 29 июня. Бензин в среднем по России стоил 72,4 руб. за литр. Дизтопливо — 84,8 руб. за литр. В Севастополе литр бензина стоил 118 руб., дизеля — 138,7 руб. Наиболее высокие цены также были зафиксированы в Тыве (бензин — 101,3 руб., дизель — 108,3 руб.) Дагестане (бензин — 94,4 руб., дизель — 94,9 руб.) и Чечне (бензин — 93,4 руб., дизель — 95,1 руб.).
Цены на бензин в России начали расти после введения ограничений на продажу топлива с конца мая. Продажу ограничили на АЗС более чем в 30 регионах. По словам вице-премьера Александра Новака, крупные нефтяные компании удерживают рост цен на бензин на российских АЗС в пределах инфляции.
О росте цен на импортируемый бензин — в материале «Ъ» «Импорт заправили наценкой».
В России наблюдается тенденция к росту цен на бензин, однако государственные органы, такие как Минэнерго, Правительство России и ФАС, стремятся удерживать этот рост на уровне не выше инфляции. По данным Росстата, зачастую рост стоимости бензина опережает общую инфляцию, чего пытаются не допустить регуляторы. Так, например, с начала 2026 года биржевая стоимость АИ-92 выросла на 7,3%, а АИ-95 подорожал на 1,7% при общей инфляции 2,11%.
Рост цен на бензин активно перекладывается в розницу на АЗС. Особенно это заметно в южных регионах, таких как Крым и Краснодарский край, где летом наблюдаются перебои с поставками из-за логистических сложностей и сезонной загруженности железных дорог. Например, в Крыму и Севастополе власти даже вводили лимиты на продажу бензина и дизеля, а в Севастополе топливо отпускалось по талонам из-за ограниченных запасов. Эти ограничения были введены для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Проблема роста цен на топливо и его дефицит стали настолько острыми, что в Минсельхозе России обращались в Минэнерго и Минтранс по этим вопросам. Ряд инициатив направлен на увеличение объемов продаж на бирже и борьбу с «серым» экспортом, что, по мнению экспертов, должно снизить оптовые цены. Также существует механизм демпферных выплат, который должен компенсировать нефтяным компаниям часть разницы между экспортными и внутренними ценами, тем самым сдерживая розничные цены.