Бензин подорожал в Севастополе на 30% за неделю

С 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6% против 3% неделей ранее. Сильнее всего стоимость увеличилась в Севастополе — на 30%. В Москве цены снизились на 0,7%, в Московской области — на 1,6%. Это следует из данных Росстата и Минэкономики.

Дизельное топливо подорожало в России на 2,2% с 23 по 29 июня. Бензин в среднем по России стоил 72,4 руб. за литр. Дизтопливо — 84,8 руб. за литр. В Севастополе литр бензина стоил 118 руб., дизеля — 138,7 руб. Наиболее высокие цены также были зафиксированы в Тыве (бензин — 101,3 руб., дизель — 108,3 руб.) Дагестане (бензин — 94,4 руб., дизель — 94,9 руб.) и Чечне (бензин — 93,4 руб., дизель — 95,1 руб.).

Цены на бензин в России начали расти после введения ограничений на продажу топлива с конца мая. Продажу ограничили на АЗС более чем в 30 регионах. По словам вице-премьера Александра Новака, крупные нефтяные компании удерживают рост цен на бензин на российских АЗС в пределах инфляции.

О росте цен на импортируемый бензин — в материале «Ъ» «Импорт заправили наценкой».