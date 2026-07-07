На Невском проспекте открыли движение от площади Восстания до Исполкомской улицы

Завершен ремонт участка Невского проспекта от площади Восстания до Исполкомской улицы, движение транспорта открыто. Дорожники уложили более 16 тыс. кв. метров износостойкого покрытия с усилением в зонах повышенной нагрузки, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожники уложили более 16 тыс. кв. метров асфальта

Фото: Пресс-служба Смольного Дорожники уложили более 16 тыс. кв. метров асфальта

Фото: Пресс-служба Смольного

В местах разгона и торможения, а также на остановках общественного транспорта дополнительно применялась стальная армирующая сетка. Это позволит продлить срок службы асфальта при интенсивном трафике. Ремонт главной магистрали города продолжается: сейчас работы идут на следующем отрезке — от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Открыть движение на этом участке планируется 14 июля. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом действующих ограничений.

Кирилл Конторщиков