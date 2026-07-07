Путин 8 июля обсудит с правительством работу транспорта и топливного комплекса

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ранее, 28 июня 2026 года, импорт топлива был назван одной из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке. В течение следующей недели планировалось продлить нулевую экспортную пошлину на бензин и нулевую ввозную пошлину на импорт нефтепродуктов, которая действовала до 30 июня 2026 года. Эти меры были приняты после того, как в октябре 2025 года отмечался ажиотажный рост спроса на топливо, и в начале июля 2025 года вице-премьер Александр Новак допускал возможность введения полного запрета на экспорт бензина при необходимости.

В целом, российский топливный рынок подвержен колебаниям. Так, несколько ранее, в конце августа 2025 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о стабильности рынка топлива и контроле над ситуацией, несмотря на атаки дронов по НПЗ. Правительство России неоднократно предпринимало меры для стабилизации цен на топливо, включая обсуждение временного запрета на экспорт и повышение экспортных пошлин, а также договоренности с нефтекомпаниями о приоритетности поставок на внутренний рынок. Также, в конце 2024 года правительство РФ сняло запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до 31 января 2025 года с целью поддержания стабильности и противодействия серому экспорту.