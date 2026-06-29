Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы
Региональным властям следует эффективнее использовать свои топливные ресурсы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке с отраслевыми ведомствами, компаниями, а также главами регионов.
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По словам вице-премьера, особое внимание необходимо уделить взвешенному распределению ресурсов с учетом потребностей в ключевых отраслях. Господин Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных властей.
«Помимо этого, для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек»,— указано на сайте правительства. Такую информацию регионы будут собирать на постоянной основе.
Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Он заверил, что, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Александр Новак отмечал, что на сегодняшнем заседании правительство обсудит введение полного запрета на экспорт дизтоплива.
Александр Новак регулярно проводит совещания по ситуации на российском топливном рынке для обеспечения координации между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также для своевременной выработки мер реагирования. Эти совещания затрагивают вопросы обеспечения потребителей топливом, логистики, уровня запасов и цен на нефтепродукты. Важность таких встреч возросла на фоне возникновения дефицита топлива в регионах и роста цен, что потребовало введения различных мер, включая временные запреты на экспорт.
Ранее в некоторых российских регионах сталкивались с угрозой дефицита топлива из-за роста цен и плановых ремонтов НПЗ. Власти принимали меры по стабилизации ситуации, например, вводили временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Например, Крым был первым российским регионом, где ввели фиксированные цены на бензин и ограничения на его продажу.
Помимо запретов на экспорт, прорабатываются и другие механизмы стабилизации, такие как увеличение нормативов биржевых продаж топлива, предложения по изменению логистики, а также меры по импорту топлива. В частности, Александр Новак заявлял, что импорт топлива и продление нулевой ввозной пошлины являются важными мерами для обеспечения стабильности на рынке.
Целью принимаемых мер является поддержание баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, а также сдерживание роста цен на АЗС в пределах инфляции. При этом отмечается, что транспортно-логистические проблемы и повышенный спрос в определенные периоды могут "съедать" дополнительные объемы горючего, даже после введения экспортных ограничений.