Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы

Региональным властям следует эффективнее использовать свои топливные ресурсы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке с отраслевыми ведомствами, компаниями, а также главами регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, особое внимание необходимо уделить взвешенному распределению ресурсов с учетом потребностей в ключевых отраслях. Господин Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных властей.

«Помимо этого, для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек»,— указано на сайте правительства. Такую информацию регионы будут собирать на постоянной основе.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Он заверил, что, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Александр Новак отмечал, что на сегодняшнем заседании правительство обсудит введение полного запрета на экспорт дизтоплива.