Самолет Ан-2 задел служебный автомобиль после посадки в Архангельской области

В аэропорту Васьково Архангельской области самолет Ан-2 после посадки задел крылом служебный автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 6 июля. После приземления при рулении по перрону Ан-2 с 12 пассажирами на борту задел крылом служебный автомобиль.

Пассажиров благополучно высадили, пострадавших нет.

Архангельская транспортная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.

Карина Дроздецкая