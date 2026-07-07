В Кызыле начали проверку жалоб на незаконное проникновение волонтеров в дома
Полиция проверяет жалобы на незаконное проникновение в дома со стороны волонтеров, которые ищут пропавших в Кызыле девочек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.
По данным ведомства, около 3:00 по местному времени несколько человек проникли в дом пенсионера 1950 года рождения в Кызыле. О происшествии в полицию сообщил 6 июля сам потерпевший. Мужчина уточнил, что два нарушителя схватили его за руки и выволокли на улицу, где находилось еще около 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет.
«Заявили, что они волонтеры и ищут двух пропавших девушек»,— рассказал потерпевший. Затем нарушители провели обыск, перевернув все вещи в доме. Они высказывали в адрес мужчины угрозы, вели себя агрессивно, у некоторых из них в руках была арматура. В полицию поступило несколько обращений аналогичного характера, рассказали в МВД. Ведомство начало проверку и заявило о недопустимости подобных нарушений.
Накануне глава МВД Тывы Юрий Завьялов говорил, что в Кызыле местные жители забросали камнями дом многодетной семьи, полагая, что там могут находиться две пропавшие девочки. Адрес им якобы указала шаманка.
Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле 1 июля. В последний раз их видели по пути к дамбе на реке Енисей. На следующий день на берегу недалеко от мест их жительства нашли телефоны пропавших. СКР возбудил уголовное дело. В поисках участвуют более 800 человек.
В России активно развиваются различные направления волонтерской деятельности, включая участие в поисковых операциях. Например, волонтеры помогали в поисках пропавших подростков в Краснодаре и Саратовской области. В таких операциях задействуются не только волонтеры, но и правоохранительные органы: полиция, МЧС, следователи и следователи-криминалисты, что позволяет мобилизовать значительные силы и средства для поиска пропавших без вести.
Власти РФ разработали план поддержки и развития волонтерства до 2028 года, который предусматривает совершенствование навыков добровольцев, в том числе по оказанию медицинской помощи в зонах ЧС. Планируется внедрить систему поощрений, в рамках которой волонтеры смогут получать баллы за помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обменивая их на посещение культурных мероприятий. Однако, несмотря на позитивную динамику, деятельность волонтеров также может быть сопряжена с рисками, как в случаях, когда добровольцы сталкиваются с агрессией, или их действия выходят за рамки установленных процедур, как в описываемой новости.