В Кызыле начали проверку жалоб на незаконное проникновение волонтеров в дома

Полиция проверяет жалобы на незаконное проникновение в дома со стороны волонтеров, которые ищут пропавших в Кызыле девочек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.

По данным ведомства, около 3:00 по местному времени несколько человек проникли в дом пенсионера 1950 года рождения в Кызыле. О происшествии в полицию сообщил 6 июля сам потерпевший. Мужчина уточнил, что два нарушителя схватили его за руки и выволокли на улицу, где находилось еще около 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

«Заявили, что они волонтеры и ищут двух пропавших девушек»,— рассказал потерпевший. Затем нарушители провели обыск, перевернув все вещи в доме. Они высказывали в адрес мужчины угрозы, вели себя агрессивно, у некоторых из них в руках была арматура. В полицию поступило несколько обращений аналогичного характера, рассказали в МВД. Ведомство начало проверку и заявило о недопустимости подобных нарушений.

Накануне глава МВД Тывы Юрий Завьялов говорил, что в Кызыле местные жители забросали камнями дом многодетной семьи, полагая, что там могут находиться две пропавшие девочки. Адрес им якобы указала шаманка.

Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле 1 июля. В последний раз их видели по пути к дамбе на реке Енисей. На следующий день на берегу недалеко от мест их жительства нашли телефоны пропавших. СКР возбудил уголовное дело. В поисках участвуют более 800 человек.