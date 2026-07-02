В Туве возбуждено дело после исчезновения двух девочек

В Кызыле ведутся поиски двух девочек 12 и 13 лет, которые вчера не вернулись домой. Их мобильные телефоны нашли на берегу реки. СКР возбудил уголовное дело.

Вечером 1 июля дети ушли из дома на прогулку. Сегодня утром их телефоны обнаружили на берегу Енисея, недалеко от их мест жительства, рассказали в МЧС. Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону. В поисках задействовали БПЛА, передает ТАСС.

По какой статье возбуждено дело, СКР не уточняет. По данным ведомства, девочки могли находиться в районе дамбы. Проверку по факту их исчезновения также проводит прокуратура республики. К поискам девочек подключился министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов, пишет Telegram-канал 112.