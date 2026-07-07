В Крыму появились центры для зарядки телефонов и хранения медикаментов

Центры содействия населению открываются в городах Крыма, оставшихся без электроснабжения после ударов БПЛА. Об этом сообщил ТАСС советник главы республики Олег Крючков.

Такие центры, как правило, находятся в администрациях муниципалитетов, уточнил господин Крючков. В них можно зарядить телефон, временно хранить медикаменты и узнать последние новости о ситуации на полуострове. Воспользоваться ими уже могут жители Армянска, Красноперекопска, Евпатории и Черноморска.

Утром 20 городов и районов Крыма, включая указанные, оставались без света после ударов БПЛА. Обесточены также Джанкой, Симферополь, Керчь и частично Феодосия. Массовое отключение электроснабжения произошло во всей республике 6 июля, южную часть удалось частично перезапитать.