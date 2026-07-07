Госдума разрешила МВД утверждать профессии для трудовых мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о передаче МВД полномочий Минтруда утверждать список профессий для трудовых мигрантов. Об этом свидетельствует статус документа в думской базе.

Документ корректирует закон о правовом положении иностранных граждан и ст. 256 закона о порядке выезда из России и въезда в нее. Согласно нововведению, МВД будет утверждать перечень профессий, по которым иностранцы и лица без гражданства смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Ведомство также будет определять случаи, когда временно пребывающие в России иностранцы могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу.

Законопроект, разработанный правительством России, 6 мая внесли в нижнюю палату. 9 июня Госдума приняла его в первом чтении.

В апреле 2025 года Минтруд сократил количество профессий для упрощенного получения ВНЖ с 203 до 29. В обновленный список вошли специальности инженеров, слесарей, программистов. В перечне также есть профессии программиста в области БПЛА и аналитика больших данных в промышленности, астрофизике и генетике.