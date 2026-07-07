Госдума разрешила МВД утверждать профессии для трудовых мигрантов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о передаче МВД полномочий Минтруда утверждать список профессий для трудовых мигрантов. Об этом свидетельствует статус документа в думской базе.
Документ корректирует закон о правовом положении иностранных граждан и ст. 256 закона о порядке выезда из России и въезда в нее. Согласно нововведению, МВД будет утверждать перечень профессий, по которым иностранцы и лица без гражданства смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Ведомство также будет определять случаи, когда временно пребывающие в России иностранцы могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу.
Законопроект, разработанный правительством России, 6 мая внесли в нижнюю палату. 9 июня Госдума приняла его в первом чтении.
В апреле 2025 года Минтруд сократил количество профессий для упрощенного получения ВНЖ с 203 до 29. В обновленный список вошли специальности инженеров, слесарей, программистов. В перечне также есть профессии программиста в области БПЛА и аналитика больших данных в промышленности, астрофизике и генетике.
Передача МВД полномочий по утверждению перечня профессий для трудовых мигрантов, дающего право на получение вида на жительство (ВНЖ) без разрешения на временное проживание, является частью более широкой тенденции ужесточения миграционной политики. Так, Госдума в настоящее время занимается разработкой нескольких законов, которые ужесточают ответственность за нарушения в миграционной сфере, предусматривают высылку иностранцев и внедряют режим контролируемого пребывания для тех, у кого нет законных оснований находиться в стране.
Ранее в апреле 2025 года Минтруд значительно сократил список таких профессий с 203 до 29, включив в него в основном технические и рабочие специальности, а также ИТ-профессии для БПЛА и аналитики больших данных. Однако, по информации МВД, до отмены нормы в 2023 году, лишь менее 1% иностранцев воспользовались упрощенной процедурой получения гражданства через профессиональный критерий. В декабре 2024 года по инициативе МВД возможность упрощенного получения ВНЖ для иностранных граждан с востребованными профессиями была возвращена.
Эта законодательная активность Госдумы, включая законопроекты об ограничении количества мигрантов в различных отраслях экономики и ужесточении требований к тем, кто хочет получить ВНЖ через брак, связана с усилиями по борьбе с нелегальной миграцией и усилением контроля за иностранными гражданами в России.