Госдума в первом чтении одобрила право МВД утверждать профессии для трудовых мигрантов

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, передающий МВД полномочия Минтруда по утверждению списка профессий для трудовых мигрантов.

Документ предусматривает, что МВД будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы и лица без гражданства смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Ведомство также будет определять случаи, когда временно пребывающие в России иностранцы могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу.

В апреле 2025 года Минтруд сократил количество профессий для упрощенного получения ВНЖ с 203 до 29. В обновленный список вошли специальности инженеров, слесарей, программистов. В перечне также есть профессии программиста в сфере БПЛА и аналитика больших данных в области промышленности, астрофизики и генетики.