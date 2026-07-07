Родные и коллеги несут цветы к могиле Романа Старовойта на Смоленском кладбище

В Петербурге 7 июля вспоминают бывшего министра транспорта Романа Старовойта. С утра к его могиле на Смоленском кладбище родственники и коллеги несут цветы, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». С самого утра у места захоронения стояла корзина от коллег из Минтранса. Примерно в 10:30 к могиле пришла мать экс-министра Лариса Старовойт с семьей. Как уточнила Лариса Старовойт в беседе с изданием, официального открытия памятника не проводили.

Монолитный памятник высотой чуть меньше трех метров, символизирующий закрывающуюся дверь, начали устанавливать на Прямой дорожке еще в середине мая. До сегодняшнего дня монумент оставался скрытым под плотным навесом. На отдельной плите у памятника выбито стихотворение, которое завершается словами:

Для России ты сделал немало,

Много строил, работал, искал.

«Честь имею»,— сказал, улыбнулся

И над питерским небом пропал…

Стихотворение написали коллеги Романа Старовойта из Курской области, которую он возглавлял более пяти лет. Мать Старовойта добавила, что в установке монумента помогли бывшие коллеги. Но архитектора памятника она называть не стала.

Также возложить цветы к могиле господина Старовойта пришли президент АвтоВАЗа Максим Соколов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля 2025 года в парке в Одинцово через несколько часов после увольнения с поста министра транспорта. Ему было 53 года. Рядом с телом нашли наградной пистолет. Бывшего чиновника похоронили на Смоленском кладбище. В Петербурге Старовойт провел детство и юность.

Карьера Старовойта на государственной службе началась в администрации Санкт-Петербурга в 2005 году. В 2010 году перебрался в Москву. Работал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в аппарате правительства России, а через два года возглавил «Росавтодор». С октября 2018 года по решению президента Владимира Путина назначен врио губернатора Курской области. В сентябре 2019 года вступил в должность главы региона, победив на выборах. Старовойт баллотировался от «Единой России». С мая 2024 года по июль 2025 года занимал пост министра транспорта.

Константин Леньков