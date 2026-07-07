Патрушев назвал управляемой ситуацию с топливом в российском АПК

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание по теме сезонных полевых работ в России. Он назвал ситуацию с топливом в российском агропромышленном комплексе (АПК) управляемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Поговорим о подготовке к массовой уборке урожая... Ключевой вопрос — это обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая»,— заявил господин Патрушев (цитата по ТАСС).

Минсельхоз совместно с Минэнерго ежедневно контролируют поставки горюче-смазочных материалов для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры, добавил вице-премьер.

28 июня президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Глава государства признал дефицит бензина, но заверил, что НПЗ в стране работают на полную мощность, и поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».