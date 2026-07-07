Патрушев назвал управляемой ситуацию с топливом в российском АПК
Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание по теме сезонных полевых работ в России. Он назвал ситуацию с топливом в российском агропромышленном комплексе (АПК) управляемой.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Поговорим о подготовке к массовой уборке урожая... Ключевой вопрос — это обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая»,— заявил господин Патрушев (цитата по ТАСС).
Минсельхоз совместно с Минэнерго ежедневно контролируют поставки горюче-смазочных материалов для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры, добавил вице-премьер.
28 июня президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Глава государства признал дефицит бензина, но заверил, что НПЗ в стране работают на полную мощность, и поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы.
О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».
Заявления о контролируемости ситуации с топливом в АПК сделаны на фоне ранее возникших проблем с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, особенно дизельным топливом. В конце 2023 года сообщалось о нехватке топлива в ряде регионов, включая Ставропольский и Краснодарский края, а также Удмуртию, и о значительном росте цен на него. Эти проблемы были связаны с высоким спросом со стороны аграриев в период полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также логистическими сложностями и ростом привлекательности экспорта топлива.
Минсельхоз и Минэнерго тогда принимали меры для стабилизации ситуации, включая проведение совещаний с нефтяными компаниями, которые обещали обеспечить аграриев необходимыми объемами топлива. Однако существовало опасение, что льготное топливо может не дойти до аграриев. Ситуация на топливном рынке продолжала вызывать озабоченность, и вице-премьер Александр Новак регулярно проводил совещания с губернаторами и представителями нефтяных компаний для координации действий и предотвращения перебоев.