Студент петербургского колледжа задержан за хищение 300 тыс. рублей у пенсионера

Полиция Невского района задержала 18-летнего дропа, забравшего накопления у пожилого петербуржца. Пенсионер передал деньги курьеру, поверив в стандартную схему с «декларированием средств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ему избрана подписка о невыезде

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Ему избрана подписка о невыезде

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

89-летнему жителю улицы Ольги Бергольц позвонили мошенники и убедили отдать 300 тыс. рублей. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 6 июля оперативники задержали подозреваемого у дома 45 по улице Крупской — им оказался неработающий студент колледжа. Ему избрана подписка о невыезде. Полиция устанавливает организаторов схемы.

Кирилл Конторщиков