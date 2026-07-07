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В Тихвине полиция задержала пьяного водителя после погони со стрельбой

В Тихвине сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего мужчину, который пытался скрыться на автомобиле «Фольксваген Пассат». Для остановки нарушителя полицейские применили табельное оружие.

Погоня завершилась в деревне Мележегская Горка

Погоня завершилась в деревне Мележегская Горка

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Погоня завершилась в деревне Мележегская Горка

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Экипаж ДПС попытался проверить документы у водителя на улице Победы, но тот скрылся. На требования остановиться не реагировал, создавая угрозу окружающим. После предупредительного выстрела в воздух полицейские открыли огонь по колесам. Машину остановили в деревне Мележегская Горка. Водитель был пьян и не имел прав. Пострадавших нет. На задержанного составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кирилл Конторщиков

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