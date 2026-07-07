WB Банк возглавил Святослав Емельянов

Врио председателя правления WB Банка назначен Святослав Емельянов. Он сменил Георгия Горшкова, который перейдет на должность заместителя президента — председателя правления ВТБ. Господин Горшков будет в том числе курировать стратегическое партнерство между ВТБ и WB Банком. На клиентах банка кадровые перестановки никак не скажутся, уточнили в пресс-службе группы Wildberries & Russ (RWB).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службы RWB Фото: Пресс-службы RWB

Святослав Емельянов до повышения занимал пост заместителя председателя правления WB Банка. В разные годы он работал на руководящих должностях в банках «Хоум Кредит» и «Связной». В 2017 году вошел в правление «Почта Банка», с 2020 года — заместитель председателя правления банка. В «WB Банке» перешел в 2025 году.

Георгий Горшков в июле 2025 года был назначен на должность руководителя финтех-направления RWB, в рамках которого группа развивает финансовые сервисы для продавцов и покупателей в России и странах присутствия. В том же году занял пост председателя правления WB Банка.

В мае 2026-го Wildberries&Russ объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве. ВТБ покупает 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения. Согласно условиям партнерства, Георгий Горшков вернется в ВТБ, где займет пост зампреда правления и будет курировать розничный бизнес.