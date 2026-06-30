Набсовет ВТБ избрал Георгия Горшкова зампредом правления
Наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) одобрил главу ВБ-банка Георгия Горшкова в качестве зампредседателя правления, который ранее уже занимал эту должность. Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Костин. О вероятном назначении господина Горшкова на пост сообщал «Ъ».
Георгий Горшков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«У нас будет "старый" новый зампред Горшков, который будет возглавлять розничный бизнес банка и отвечать за взаимодействие с банком Wildberries»,— сказал господин Костин на годовом собрании акционеров. Кроме того, акционеры ВТБ избрали новый состав набсовета, добавил Андрей Костин.
Георгий Горшков в разные годы входил в правления банка ВТБ 24, Лето-банка (с 2016 года — Почта-банк). С сентября 2023 года по май 2025-го курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности зампреда правления. Также Георгий Горшков был членом советов директоров Росбанка, «ВТБ Пенсионный фонд», страховой компании «Росгосстрах», Национальной системы платежных карт (НСПК).
Группа Wildberries & Russ объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве в мае. Стороны договорились, что ВТБ приобретет 5% доли в ВБ-банке с возможностью ее увеличения. ВБ-банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным, корпоративным продуктам. ВТБ намерен завершить сделку в августе, сообщал первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Возвращение Георгия Горшкова на должность зампреда правления ВТБ по розничному бизнесу произошло после того, как он в сентябре 2023 года сменил на этом посту Анатолия Печатникова, который курировал работу с физлицами с 2018 года. Горшков затем возглавил финансовое направление объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) и был назначен председателем правления Вайлдберриз-банка. Это назначение рассматривалось как сигнал о серьёзных намерениях Wildberries развивать банковское направление.
ВТБ стратегически усиливает розничное направление и партнерства. Так, наблюдательный совет банка в декабре 2023 года утвердил стратегию развития на 2024–2026 годы, главными направлениями которой стали масштабирование розничного бизнеса и увеличение расчетов в национальных валютах. В рамках этой стратегии ВТБ планировал увеличить число активных розничных клиентов, в том числе за счёт партнёрств с маркетплейсами, а также привлечь до 1,5 млн новых клиентов. Интерес ВТБ в партнёрстве с Wildberries связан с выходом на рынок мощных цифровых платформ, в то время как RWB получает доступ к инфраструктуре федерального банка.