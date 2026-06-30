Набсовет ВТБ избрал Георгия Горшкова зампредом правления

Наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) одобрил главу ВБ-банка Георгия Горшкова в качестве зампредседателя правления, который ранее уже занимал эту должность. Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Костин. О вероятном назначении господина Горшкова на пост сообщал «Ъ».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Георгий Горшков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У нас будет "старый" новый зампред Горшков, который будет возглавлять розничный бизнес банка и отвечать за взаимодействие с банком Wildberries»,— сказал господин Костин на годовом собрании акционеров. Кроме того, акционеры ВТБ избрали новый состав набсовета, добавил Андрей Костин.

Георгий Горшков в разные годы входил в правления банка ВТБ 24, Лето-банка (с 2016 года — Почта-банк). С сентября 2023 года по май 2025-го курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности зампреда правления. Также Георгий Горшков был членом советов директоров Росбанка, «ВТБ Пенсионный фонд», страховой компании «Росгосстрах», Национальной системы платежных карт (НСПК).

Группа Wildberries & Russ объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве в мае. Стороны договорились, что ВТБ приобретет 5% доли в ВБ-банке с возможностью ее увеличения. ВБ-банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным, корпоративным продуктам. ВТБ намерен завершить сделку в августе, сообщал первый зампред банка Дмитрий Пьянов.