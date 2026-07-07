В Таганроге заключили контракт на ремонт дорог за 26,9 млн рублей

В Таганроге на улице Спортивной уложили 800 кв. м нового асфальта, на улице Галицкого отфрезеровали 670 кв. м и уложили 400 кв. м дороги. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, 3 июля был заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог и устранение деформаций покрытия на сумму 26,9 млн руб. С 9 июля дорожные работы развернутся на улице Ломоносова — от улицы Богдана Хмельницкого, в районе Северной площади, а также на 10-м переулке улицы Розы Люксембург.

Константин Соловьев