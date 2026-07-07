В Таганроге испытания теплосетей прошли в 475 из 1082 многоэтажек

В Таганроге подготовка к отопительному периоду 2026–2027 годов ведется в плановом режиме. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы, планово-предупредительный ремонт завершен на 15 котельных, работы на объектах на улицах Котлостроительной, Октябрьской завершатся до 14 и 17 июля, а на улице Северной – сегодня.

По данным теплоснабжающих организаций, гидравлические испытания провели в 475 из 1082 многоквартирных домах. В то же время продолжается капитальный ремонт 11 аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью более 5,6 тыс. м. Параллельно ведутся работы по котельному оборудованию на улицах Заводской и Химической.

Кроме того, на улице Заводской демонтировали старое котельное оборудование, поставили новые изделия трубной части к котлу, завершили монтаж нового оборудования, в настоящее время проводятся его гидравлические испытания. На улице Химической продолжается изготовление запасных частей котла.

Константин Соловьев