В Ярославле завершили ремонт проспекта Машиностроителей

В Ярославле началась техническая приемка ремонта проспекта Машиностроителей на участке от улицы Папанина до Шандорной в связи с завершением работ. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ремонт проспекта начался еще в 2023 году. Работы выполняло ООО «Ярдормост» по контракту, цена которого составила полмиллиарда.

Также в городе близятся к завершению ремонты других дорог. Так, на 90% завершен ремонт проспекта Фрунзе на участке от Светлой до Костромского шоссе и 2-й Ляпинской. На обоих участках осталось нанести разметку.

На 70% завершены ремонты улиц Марголина и Советской на участке от Красной площади до улицы Трефолева. Там осталось провести работы по выравниванию крышек люков с новым уровнем дорожного полотна.

На некоторых участках дорог ремонт приостанавливается в связи с работами сетевых организаций. В связи с этим мэр Ярославля Артем Молчанов призвал «выдерживать» сроки ремонтов.

Алла Чижова