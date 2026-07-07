В Ярославле завершили ремонт проспекта Машиностроителей
В Ярославле началась техническая приемка ремонта проспекта Машиностроителей на участке от улицы Папанина до Шандорной в связи с завершением работ. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Ремонт проспекта начался еще в 2023 году. Работы выполняло ООО «Ярдормост» по контракту, цена которого составила полмиллиарда.
Также в городе близятся к завершению ремонты других дорог. Так, на 90% завершен ремонт проспекта Фрунзе на участке от Светлой до Костромского шоссе и 2-й Ляпинской. На обоих участках осталось нанести разметку.
На 70% завершены ремонты улиц Марголина и Советской на участке от Красной площади до улицы Трефолева. Там осталось провести работы по выравниванию крышек люков с новым уровнем дорожного полотна.
На некоторых участках дорог ремонт приостанавливается в связи с работами сетевых организаций. В связи с этим мэр Ярославля Артем Молчанов призвал «выдерживать» сроки ремонтов.