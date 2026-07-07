Минпромторг допустил введение утильсбора на железнодорожную технику

Минпромторг получил от нескольких губернаторов предложение ввести утилизационный сбор в отношении железнодорожной техники, заявил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, Минпромторг «постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсов для поддержки промышленности».

Кто из губернаторов выступил с такой инициативой, министр не уточнил. «У нас работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику. И сейчас у нас тоже есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению»,— рассказал господин Алиханов на коллегии министерства на «Иннопроме» (цитата по ТАСС).

Утильсбор — специальный платеж за утилизацию авто по технологическим и экологическим нормам. Его необходимо вносить при ввозе машины в Россию или при выпуске автомобиля отечественного производства. Повышенная ставка утильсбора вступила в силу 1 декабря 2025 года. Она действует для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., для электрокаров — до 80 л. с. Для крупных отечественных автопроизводителей уплату утильсбора отсрочили до декабря. По подсчетам властей, поступления от утилизационного сбора в бюджет РФ в 2026–2028 годах могут составить 5,9 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Технике светит месяц».