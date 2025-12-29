Легковым придется нелегко

С 1 декабря 2025 года размер утилизационного сбора на легковые автомобили считается по-новому: кроме объема и года выпуска машины на сумму влияет мощность двигателя. Изменения коснулись в том числе физлиц, ввозящих машины для личного пользования. Для них льготные коэффициенты (3,4 тыс. руб. и 5,2 тыс. руб. на новые и подержанные машины соответственно) стали действовать только на автомобили мощностью менее 160 л. с. В ожидании изменений продажи новых автомобилей в октябре, по данным «Автостата», подскочили на 35% к сентябрю, до 165,7 тыс. штук, что стало рекордным значением с ноября 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин в «Итогах года» пояснил, что нововведение — «попытка Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития». Он также отметил, что изменение расчета на машины мощностью более 160 л. с. затрагивает граждан как «минимум со средним» доходом.

5,9 триллиона рублей могут составить поступления от утилизационного сбора в бюджет РФ в 2026–2028 годах

В Минпромторге необходимость корректировки объясняли растущим спросом в РФ на высокомощные машины с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. Расчет утильсбора на основании только объема двигателя потерял актуальность, уточняли в министерстве. Благодаря новой методике можно пресечь ситуации, когда физлица для коммерческой продажи привозят дорогостоящие машины с небольшим объемом мотора, рассказывали “Ъ” дилеры.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, изменение правил расчета утильсбора не окажет «существенного влияния» на стоимость российских автомобилей. Что касается импортных машин, то собеседники “Ъ” ожидают значительного роста цен на ряд моделей, особенно электромобили и гибриды. Для некоторых он составит до 1,5 млн руб.

Как индексация утильсбора сказывается на российском авторынке — в материале «Ъ».