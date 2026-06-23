Технике светит месяц

Срок вступления в силу нормативного акта, повышающего размер утильсбора, не может быть меньше месяца. Такова позиция Конституционного суда (КС), рассмотревшего жалобу компании, которая в 2023 году не успела ввезти партию сельхозтехники до повышения ставок. Юристы считают, что позицией КС могут воспользоваться и другие участники рынка, импортировавшие автомобили и технику в 2023–2024 годах, когда от публикации постановлений до повышения утильсбора прошло меньше месяца. Но участники рынка сомневаются, что бизнес захочет тратить средства на долгие суды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

КС признал несоответствующим Конституции постановление правительства РФ от 9 июня 2023 года, по которому с 1 июля 2023 года были повышены ставки утильсбора на тракторы мощностью от 30 до 340 лошадиных сил. Об этом говорится в сообщении КС по итогам рассмотрения жалобы дилера сельхозтехники «Терра Групп».

В январе 2023 года компания заключила с казахстанским «Агромашхолдингом KZ» договор поставки 34 тракторов стоимостью более €6 млн, в марте подписала спецификации к нему, внеся авансовый платеж. После поставки техники «Терра Групп» представила 6 июля расчет утильсбора в таможенный орган (4,3 млн руб.), но компании было предложено выплатить 17,5 млн руб. по новым ставкам. «Терра Групп» оспорила решение, указав, что по налоговому законодательству акты правительства РФ вступают в силу не ранее чем через месяц со дня опубликования, за исключением случаев, улучшающих положение плательщика. Но Арбитражный суд Москвы и суды вышестоящих инстанций компании отказали.

В КС же отметили, что достаточных оснований для того, чтобы срок вступления в силу нормативного акта, повышающего утильсбор, был меньше месяца, нет.

Там добавили, что правительство может установить больший срок для адаптации плательщиков к новым условиям, а при снижении утильсбора — определить иной порядок введения такого акта в действие или придать ему обратную силу. Оспоренное регулирование сохраняет действие, но подлежит применению по истечении месяца со дня опубликования, подчеркнул суд. Дело «Терра Групп» подлежит пересмотру. “Ъ” направил вопросы в Минпромторг.

Старший менеджер группы разрешения налоговых споров Kept (представляла интересы «Терра Групп») Наталья Файзрахманова называет важным признание КС необходимости обеспечения стандартов для установления или изменения платежей, не ниже тех, что предусмотрены налоговым законодательством: «Такая позиция хоть и вытекает из ранее вынесенных постановлений, но сформулирована впервые». По словам адвоката, старшего партнера «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимира Чикина, главный вывод из постановления заключается в том, что государство сохраняет право увеличивать утильсбор, однако таким образом, чтобы у бизнеса оставалось время перестроить запланированные поставки и финансовые расчеты.

1,6 триллиона рублей могут составить поступления в бюджет РФ от утильсбора в 2026 году.

По словам Натальи Файзрахмановой, по общему правилу постановления КС распространяются на будущее применение нормы, признанной неконституционной, а пересматриваться может лишь дело заявителя либо решения, не вступившие в силу. Но, добавляет она, в данном случае сама суть спора относится к прошлому периоду. Поэтому, считает юрист, в этом и других случаях, когда повышение ставки утильсбора вводилось ранее чем через месяц после опубликования соответствующего акта, у плательщиков есть возможность вернуть излишне уплаченный сбор. Руководитель практики специальных проектов Vegas Lex Александр Казарин также отмечает, что постановление КС РФ дает основания для пересмотра дел с участием компаний, которые оказались в аналогичной с «Терра Групп» ситуации. По завершенным делам потребуется отдельное основание для пересмотра, заметил адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников.

Владимир Чикин отмечает, что практическое значение решения может выходить далеко за рамки обстоятельств конкретного дела.

По его словам, проверить наличие переплаты и оценить перспективы ее возврата также могут компании, оплатившие утильсбор с 1 по 6 августа 2023 года и с 1 по 12 октября 2024 года. В первом случае по постановлению правительства от 7 июля 2023 года с 1 августа повышались ставки утильсбора на часть легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и автобусов. Во втором речь идет о повышении с 1 октября 2024 года утильсбора на дорожно-строительную технику по постановлению от 13 сентября.

Собеседник “Ъ” на рынке, впрочем, сомневается, что стоит ждать волны исков, учитывая, что размер потенциальной выгоды может оказаться несущественным, учитывая расходы на годы судебных разбирательств.

Анатолий Костырев, Наталия Мирошниченко