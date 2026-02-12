Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей

Срок уплаты утильсбора для крупных отечественных автопроизводителей перенесен на декабрь 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I–III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года»,— следует из сообщения.

1 декабря 2025-го в силу вступили новые правила расчета утильсбора. Теперь на его размер кроме объема и года выпуска машины стала влиять и мощность: по сути, платеж резко вырос на электромобили, гибриды и машины с турбомоторами. Отменили также льготные ставки для физлиц на машины с двигателем мощностью свыше 160 л. с.

Нововведение вызвало критику. В ходе общественного обсуждения проект документа получил более 100 тыс. отрицательных отзывов. Опрошенные «Ъ» участники отрасли прогнозировали, что в первом квартале 2026-го из-за повышения утильсбора и НДС цены на новые легковые автомобили в среднем вырастут на 2–10%, а на машины с пробегом — примерно на 5%.

