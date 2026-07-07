Петербург направит на покупку подвижного состава для ГУП «Горэлектротранс» более 3 млрд руб

На закупку новых троллейбусов для ГУП «Горэлектротранс» из бюджета города будет выделено 3,265 млрд рублей, следует из данных с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая техника будет соответствовать современным характеристикам

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Новая техника будет соответствовать современным характеристикам

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На эту сумму «Минский автомобильный завод» поставит 86 троллейбусов МАЗ 303Т22 большого класса со 100% низким уровнем пола. По данным ЕАИС, контракт был заключен 4 июля 2026 года в рамках конкурсного отбора на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу). Победителем по результату электронного отбора стал автозавод МАЗ, Белоруссия. Соответствующий договор был подписан на выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге 6 июля, сообщил Интерфакс. Свои подписи поставили генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Предполагается, что новая техника будет соответствовать современным характеристикам, включая низкий уровень пола и возможность автономного хода без использования контактной сети.

«Дата, когда транспортные средства выйдут на линию, пока неизвестна, после поставки троллейбусы нужно будет еще принять, чтобы технически все было с ними в порядке»,— рассказала «Ъ-СЗ» Ульяна Фролкова, заместитель начальника пресс-службы Комтранса.

Начальная цена контракта на конкурсе составляла около 3, 665 млрд рублей, а сумма контракта — 3,265 млрд рублей. Финансирование сделки распределено по годам до 2030 года включительно. Большая часть указанной суммы будет выплачена уже в 2027 и 2028 годах (что составит около 2 млрд руб. от общей суммы). Поставка разделена на пять партий, первая из которых подразумевает доставку 20 транспортных средств, вторая и третья – 17 троллейбусов, четвертая и пятая – 16 троллейбусов.

Ранее процедура закупки уже объявлялась, но торги пришлось отменить из-за необходимости корректировки документации и изменения условий поставок. На данный момент все процедуры по новому соглашению остаются неизменными, и Комитет по транспорту Санкт-Петербурга ожидает первых поставок.

Анна Гришина