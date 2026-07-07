Ярославская область стала лидером среди регионов по приросту дорожных камер

В Ярославской области зафиксирован максимальный прирост камер на дорогах за полгода. Об этом сообщает агентство «ПромРейтинг», ссылаясь на данные Госавтоинспекции России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Регион опередил по увеличению количества камер даже столицу: к 1 июля 2026 года на дорогах Ярославской области появилось 742 новые камеры, в Москве за этот же период прибавилось 652 камеры.

Однако область еще не входит в топ-10 субъектов России по количеству камер. Лидирует в списке столица (14,2 тыс. камер), Краснодарский край (3 тыс.) и Башкортостан (2,2 тыс.).

В 2026 году Госавтоинспекция Ярославской области на регулярной основе сообщает о вводе в эксплуатацию новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения «Паук».

Алла Чижова