Метеоролог предупредил о сорокаградусной жаре на курортах Турции

В Анталье, Измире и Аланье к концу недели ожидается аномальная жара. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +40 °С, заявил «РИА Новости» турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.

Как пояснил метеоролог, в начале недели температура будет соответствовать норме, но к выходным в большинстве регионов страны ожидается жара. Самые высокие температуры прогнозируют на средиземноморском и эгейском побережьях, в том числе в Анталье, Измире и Аланье.

Жителям и туристам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в полуденные часы. Также необходимо соблюдать питьевой режим и учитывать риск перегрева, напомнил господин Юртташ.

В конце июня в Европе из-за жары за неделю погибли более 1,3 тыс. человек. Среди стран, которых охватила жара,— Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. Продажи кондиционеров в этих странах выросли более чем на 70%. Аномальная жара также привела к масштабным лесным пожарам.