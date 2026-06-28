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Продажи кондиционеров в Европе выросли на десятки процентов из-за сильной жары

В условиях очень сильной жары во многих странах Европы производители кондиционеров отмечают резкий рост спроса на них. Китайский производитель бытовой техники Midea сообщил газете Global Times, что в последнее время «продажи кондиционеров на рынках с относительно низким уровнем их распространения, включая Францию, Испанию, Германию и Великобританию, выросли более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года».

Фото: Aurelien Morissard / AP

Фото: Aurelien Morissard / AP

Midea отметила, что онлайн-продажи кондиционеров в Испании и Франции уже в мае увеличились на 108% год к году. В компании сообщают, что принадлежащий ей завод по производству кондиционеров в Китае перешел на круглосуточную работу, чтобы удовлетворить выросший спрос.

Ранее Reuters сообщало о существенном росте продаж кондиционеров других производителей. Так, южнокорейская компания Samsung Electronics отметила двузначный рост продаж этих устройств в первом полугодии в ряде европейских стран, в том числе Италии, Испании и Франции. Японская Mitsubishi Electric также сообщила о «высоких продажах кондиционеров в Европе, особенно во Франции, Испании и Великобритании, пострадавших от сильной жары».

Яна Рождественская

Фотогалерея

Жара в Европе

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

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Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

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Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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К выходным температура может подняться до +40 градусов, в отдельных районах — до +45 градусов

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижане загорают у канала Сен-Мартен. Мэр города официально разрешил купание в этом водоеме

Фото: AP / Emma Da Silva

Жара привела к росту цен на электроэнергию. Из-за того, что над регионом образовался «тепловой купол» и скорость ветра снизилась, объемы выработки электричества из возобновляемых источников сократились

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Парижские купальщики в фонтане Трокадеро

Фото: Abdul Saboor / Reuters

С 18 июня во Франции утонули 40 человек

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жаре все возрасты и расы покорны. Жителям и туристам рекомендовали не выходить на улицу с 11 до 18 часов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Зрители на показе Thom Browne во время Недели моды в Милане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

По данным ООН Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальные регионы мира

Фото: Nacho Doce / Reuters

Аномальную жару спровоцировали изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений

Фото: Nacho Doce / Reuters

Франция отменила десятки межрегиональных поездов — на маршрутах работают старые вагоны,— Бельгия ограничила движение в часы пик, а Великобритания снизила скорость железнодорожного транспорта из-за риска деформации рельсов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Женщина с портативным вентилятором

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В нескольких странах объявили красный (максимальный) уровень погодной опасности

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Самым жарким за всю историю наблюдений с середины XIX века был признан 2024 год, 2025-й стал третьим по теплоте

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Аномальная жара в Европе, которая привела к значительному росту продаж кондиционеров, также создает колоссальную нагрузку на энергетические системы континента. Исторически пик спроса на электроэнергию в Европе приходился на зиму, но из-за повышения температур летом ситуация может измениться. Например, в начале июля спрос на электроэнергию в Германии и Испании уже достигал зимних показателей. В Италии из-за аномальной жары уже происходили масштабные отключения электроэнергии, а в Европе в целом июнь и июль 2025 года стали самыми жаркими с 1940 года.

Использование кондиционеров, хотя и помогает справиться с жарой, само по себе усугубляет процесс глобального потепления, значительно нагревая воздух за пределами помещений. Французские эксперты отмечают, что если бы в больших городах одновременно выключили кондиционеры, температура воздуха мгновенно упала бы на 2 градуса. Прогнозируется, что к 2050 году количество кондиционеров во всем мире может увеличиться до 5,5 миллиардов, что вызывает беспокойство по поводу их экологического воздействия.

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