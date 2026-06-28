Продажи кондиционеров в Европе выросли на десятки процентов из-за сильной жары
В условиях очень сильной жары во многих странах Европы производители кондиционеров отмечают резкий рост спроса на них. Китайский производитель бытовой техники Midea сообщил газете Global Times, что в последнее время «продажи кондиционеров на рынках с относительно низким уровнем их распространения, включая Францию, Испанию, Германию и Великобританию, выросли более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года».
Фото: Aurelien Morissard / AP
Midea отметила, что онлайн-продажи кондиционеров в Испании и Франции уже в мае увеличились на 108% год к году. В компании сообщают, что принадлежащий ей завод по производству кондиционеров в Китае перешел на круглосуточную работу, чтобы удовлетворить выросший спрос.
Ранее Reuters сообщало о существенном росте продаж кондиционеров других производителей. Так, южнокорейская компания Samsung Electronics отметила двузначный рост продаж этих устройств в первом полугодии в ряде европейских стран, в том числе Италии, Испании и Франции. Японская Mitsubishi Electric также сообщила о «высоких продажах кондиционеров в Европе, особенно во Франции, Испании и Великобритании, пострадавших от сильной жары».
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Жара в Европе
Аномальная жара в Европе, которая привела к значительному росту продаж кондиционеров, также создает колоссальную нагрузку на энергетические системы континента. Исторически пик спроса на электроэнергию в Европе приходился на зиму, но из-за повышения температур летом ситуация может измениться. Например, в начале июля спрос на электроэнергию в Германии и Испании уже достигал зимних показателей. В Италии из-за аномальной жары уже происходили масштабные отключения электроэнергии, а в Европе в целом июнь и июль 2025 года стали самыми жаркими с 1940 года.
Использование кондиционеров, хотя и помогает справиться с жарой, само по себе усугубляет процесс глобального потепления, значительно нагревая воздух за пределами помещений. Французские эксперты отмечают, что если бы в больших городах одновременно выключили кондиционеры, температура воздуха мгновенно упала бы на 2 градуса. Прогнозируется, что к 2050 году количество кондиционеров во всем мире может увеличиться до 5,5 миллиардов, что вызывает беспокойство по поводу их экологического воздействия.