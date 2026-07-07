Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне беспилотной опасности
На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта. Как видно на уличных камерах, полицейская машина перекрыла дорогу от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, ситуацию на проезжей части контролирует сотрудник УМВД.
Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения
Утром 7 июля в Ярославской области закрыли аэропорт и объявили режим беспилотной опасности. По словам губернатора Михаила Евраева, Минобороны и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки.
UPD: к 11:00 движение на выезде из города было возобновлено.