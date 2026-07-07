Нормативная стоимость кв. м жилья в Ярославле выросла на 10 тысяч рублей

В Ярославле норматив стоимости одного кв. м общей площади жилого помещения на третий квартал 2026 года установлен в размере 104 281 руб. Соответствующий приказ подписала заместитель директора – начальник управления муниципальных закупок Ирина Юртайкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Приказ вступит в силу 13 июля 2026 года. Норматив стоимости вырос на 10 тыс. руб. по сравнению со вторым кварталом, когда он составлял 94 545 руб.

Данный показатель используется для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение или строительство жилых помещений.

Алла Чижова