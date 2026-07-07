Ракетные испытания Китая вызвали протесты США и их союзников

Испытательный пуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия с одной из атомных подводных лодок Китая вызвал протесты и обеспокоенность в США и нескольких странах региона. Об этом сообщает CBS News.

«В то время как Соединенные Штаты прилагают больше усилий, чем когда-либо, для предотвращения распространения ядерного оружия, Китай делает все наоборот. Быстрое и непрозрачное наращивание Пекином ядерного оружия вызывает серьезную озабоченность в регионе и во всем мире»,— сообщили в Госдепе по этому поводу. США в очередной раз пригласили Китай к участию в дискуссиях по контролю над вооружениями. Также Штаты призвали оппонента взять на себя обязательства по регулярному уведомлению обо всех запусках баллистических ракет межконтинентальной дальности и космических запусках.

Также касательно испытаний высказались Австралия, Новая Зеландия, Япония и Тайвань. МИД КНР в тот же день предложил «соответствующим странам» не нагнетать и избегать излишней драматизации

6 июня ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тихом океане провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования. По данным «Синьхуа», ракета была запущена в 12:01 местного времени и несла муляж боеголовки. Запуск был частью обычных ежегодных учений, соответствовал международному праву и практике и не был направлен против какой-либо страны или цели, заявило Минобороны КНР.

Предыдущие подобные ракетные испытания в Тихом океане проводились Китаем в 2024 году, впервые с 1980 года, отмечает CBS. По данным вашингтонского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, флот Китая состоит из шести подлодок с баллистическими ракетами и 59 ударных подлодок с атомными двигателями. В своем последнем докладе Конгрессу о военном потенциале КНР в конце 2025 года Пентагон сообщил, что Китай располагал примерно 600 ядерными боеголовками. НОАК по-прежнему планирует к 2030 году разместить более 1 тыс. ядерных боеголовок.

Эрнест Филипповский