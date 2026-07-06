Россия и Китай проведут военно-морские учения и патрулирование в Желтом море
В этом месяце в акватории и воздушном пространстве вблизи китайского портового города Циндао пройдут совместные учения военно-морских сил Китая и России, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны КНР. Российский контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Китая Цю Вэншэн заявили, что учения начались уже сегодня и будут идти до 13 июля, передает ТАСС.
Совместные учения носят название «Морское взаимодействие — 2026». Маневры будут частью программы сотрудничества между вооруженными силами КНР и РФ. Как заявили в Минобороны КНР, маневры направлены на отработку совместных действий при возникновении угроз безопасности, а также на защиту регионального мира и стабильности.
По окончании учений часть военнослужащих с обеих сторон отправится в намеченный район Тихого океана для проведения совместного морского патрулирования.
Год назад в аналогичных учениях в российской акватории принимали участие большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий», а также китайские эсминцы «Шаосин» и «Урумчи». После маневров подлодка «Волхов» с китайскими коллегами провела первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), — маршруты подлодок проходили по Японскому и Восточно-Китайскому морям.
Совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие» между Россией и Китаем проводятся ежегодно. В 2025 году они прошли с 1 по 5 августа в Японском море. В тех учениях участвовали российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий», а также китайские эсминцы «Шаосин» и «Урумчи». В Минобороны Китая отмечали, что учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией и являются частью ежегодного плана по обмену опытом.
В целом, сотрудничество военных ведомств России и Китая активно развивается. В 2022 году вооруженные силы двух стран провели шесть совместных военных учений, что стало рекордным показателем за 20 лет. Помимо морских маневров, также регулярно проводятся совместные воздушные патрулирования над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также в западной части Тихого океана. Эти мероприятия направлены на усиление военно-морского сотрудничества и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также контроль морской акватории и защиту объектов морской экономической деятельности обеих стран.