Россия и Китай проведут военно-морские учения и патрулирование в Желтом море

В этом месяце в акватории и воздушном пространстве вблизи китайского портового города Циндао пройдут совместные учения военно-морских сил Китая и России, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны КНР. Российский контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Китая Цю Вэншэн заявили, что учения начались уже сегодня и будут идти до 13 июля, передает ТАСС.

Совместные учения носят название «Морское взаимодействие — 2026». Маневры будут частью программы сотрудничества между вооруженными силами КНР и РФ. Как заявили в Минобороны КНР, маневры направлены на отработку совместных действий при возникновении угроз безопасности, а также на защиту регионального мира и стабильности.

По окончании учений часть военнослужащих с обеих сторон отправится в намеченный район Тихого океана для проведения совместного морского патрулирования.

Год назад в аналогичных учениях в российской акватории принимали участие большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий», а также китайские эсминцы «Шаосин» и «Урумчи». После маневров подлодка «Волхов» с китайскими коллегами провела первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), — маршруты подлодок проходили по Японскому и Восточно-Китайскому морям.

Эрнест Филипповский