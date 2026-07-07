Рособрнадзор указал СПбГУП на нарушения в работе алматинского филиала

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов вошел в число восьми вузов, получивших предостережения от Рособрнадзора. Претензии касаются локальных нормативных актов алматинского филиала, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведомство предложило вузу устранить нарушения

Фото: Сайт Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза Ведомство предложило вузу устранить нарушения

Фото: Сайт Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза

По данным «Единого реестра проверок», часть документов филиала не соответствует законодательству РФ и опирается на утратившие силу приказы Минобрнауки. Кроме того, отсутствует ряд обязательных локальных актов об образовательной деятельности, есть замечания к официальному сайту подразделения. Ведомство предложило вузу устранить нарушения. В случае бездействия университету грозят дальнейшие санкции.

Кирилл Конторщиков