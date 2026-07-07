Петербург встретил утро 7 июля с аномально низкой температурой

Утро вторника в Санкт-Петербурге выдалось солнечным, но холодным — столбики термометров опустились до 10,9 градуса, что нетипично для июля. Днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дневная температура воздуха составит +16…+18 градусов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Дневная температура воздуха составит +16…+18 градусов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным метеорологов, 7 июля в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут ливни. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывы усилятся. Дневная температура воздуха составит +16…+18 градусов. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

В среду, 8 июля, воздух прогреется до +19…+21 градуса, 9 июля — до +20…+22 градусов. В оба дня сохраняется вероятность осадков. Световой день 7 июля продлится 18 часов 29 минут. Синоптики отмечают, что столь низкие утренние температуры давно не фиксировались в Северной столице в разгар летнего сезона.

Кирилл Конторщиков