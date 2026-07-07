На Софийской улице произошел крупный пожар в ангаре

Утром 7 июля в промзоне на Софийской улице, 4 загорелся ангар. Площадь возгорания выросла до 500 кв. метров, пожару присвоен повышенный ранг сложности, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь возгорания выросла до 500 кв. метров

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Площадь возгорания выросла до 500 кв. метров

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Согласно оперативным данным, в 07:07 ранг пожара был повышен до №3 в связи с угрозой перехода огня на соседний ангар и неудовлетворительным водоснабжением на участке. Возгорание началось в промзоне рядом с улицей Салова. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работу сотрудники МЧС и спецтехника. Подробности уточняются.

Кирилл Конторщиков