На Софийской улице произошел крупный пожар в ангаре
Утром 7 июля в промзоне на Софийской улице, 4 загорелся ангар. Площадь возгорания выросла до 500 кв. метров, пожару присвоен повышенный ранг сложности, пишет «Фонтанка».
Площадь возгорания выросла до 500 кв. метров
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Согласно оперативным данным, в 07:07 ранг пожара был повышен до №3 в связи с угрозой перехода огня на соседний ангар и неудовлетворительным водоснабжением на участке. Возгорание началось в промзоне рядом с улицей Салова. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работу сотрудники МЧС и спецтехника. Подробности уточняются.