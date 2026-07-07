В Ленобласти открыто 20 оборудованных пляжей

В Ленинградской области к летнему сезону подготовлено 20 официальных мест для купания. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Александр Дрозденко, подчеркнув, что лидером по количеству оборудованных пляжей является Приозерский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидером по количеству оборудованных пляжей является Приозерский район

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Лидером по количеству оборудованных пляжей является Приозерский район

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По словам главы региона, в Приозерском районе сосредоточены основные точки безопасного отдыха у воды — озера Отрадное, Суходольское и Раздолинское. Александр Дрозденко пояснил, что в регионе действуют два реестра. Первый — перечень оборудованных мест для купания, формируемый Центром ГИМС ГУ МЧС по Ленобласти. Второй публикует Роспотребнадзор: в него входят пляжи, где качество воды подтверждено лабораторными исследованиями и соответствует санитарным нормам. Таких локаций на данный момент восемь, и все они также находятся в Приозерском районе.

Губернатор предостерег жителей от стихийного выбора мест для купания.

«Нельзя просто взять берег любого озера или речки и назвать его пляжем. Нужно просчитать все риски, очистить дно и берег, оборудовать территорию и обеспечить работу спасателей»,— заявил он.

Особый акцент господин Дрозденко сделал на запрете купания в карьерах, где, по его словам, риск гибели кратно выше. Власти призывают граждан пользоваться исключительно оборудованными пляжами и соблюдать правила безопасности на воде.

Кирилл Конторщиков