Украина согласилась предоставить Польше технологии БПЛА в обмен на МиГ-29

Украина и Польша вернулись к переговорам о передаче Киеву истребителей МиГ-29 в обмен на украинские технологии производства беспилотников. Об этом заявил на пресс-конференции глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они по-прежнему заинтересованы в сделке»,— заявил господин Косиняк-Камыш (цитата по PAP). По его словам, возможность дальнейших переговоров появилась благодаря «четкой и твердой позиции» польских властей.

Украина представила предложения по передаче технологий БПЛА в течение следующих двух лет, отметил министр. «Это должен быть именно обмен, а не просто передача (истребителей.— “Ъ”) Польшей»,— пояснил он.

Владислав Косиняк-Камыш также рассказал, что с 2022 года Польша предоставила Украине помощь на сумму 16,45 млрд злотых (337,8 млрд руб.). Большая часть этой суммы, уточнил глава Минобороны, была выделена в первые два года конфликта.

О переговорах с Украиной о передаче МиГ-29 в обмен на беспилотные и ракетные технологии сообщало руководство польских вооруженных сил в декабре 2025 года. Польша собиралась отправить в Киев до девяти МиГ-29, полученных от СССР. Сделка, однако, не состоялась. Владислав Косиняк-Камыш в конце июня заявлял, что Украина отказалась передавать Польше технологии.