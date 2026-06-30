Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29

Польша передумала передавать Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Об этом рассказал изданию Polsat News глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я предложил очень партнерский подход. МиГи — за дроны. Украинцы первоначально согласились с этим»,— уточнил господин Косиняк-Камыш.

По его словам, удалось договориться, что украинцы поделятся с поляками опытом использования беспилотников на поле боя. Это символический вопрос, но было важно, чтобы Киев поделился технологиями.

Украина согласилась на эту сделку, однако позже вышла из соглашения, добавил польский министр. «Нет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников или беспилотных возможностей для Польши»,— пояснил он.

В декабре 2025 года глава Минобороны Польши заявил, что Варшава «как можно быстрее» планирует передачу оставшихся у ВВС страны истребителей МиГ-29. По его словам, у МиГов заканчиваются ресурсы. Изначально речь шла об отправке Украине до девяти старых МиГ-29, полученных от СССР.