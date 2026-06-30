Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29
Польша передумала передавать Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Об этом рассказал изданию Polsat News глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Я предложил очень партнерский подход. МиГи — за дроны. Украинцы первоначально согласились с этим»,— уточнил господин Косиняк-Камыш.
По его словам, удалось договориться, что украинцы поделятся с поляками опытом использования беспилотников на поле боя. Это символический вопрос, но было важно, чтобы Киев поделился технологиями.
Украина согласилась на эту сделку, однако позже вышла из соглашения, добавил польский министр. «Нет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников или беспилотных возможностей для Польши»,— пояснил он.
В декабре 2025 года глава Минобороны Польши заявил, что Варшава «как можно быстрее» планирует передачу оставшихся у ВВС страны истребителей МиГ-29. По его словам, у МиГов заканчиваются ресурсы. Изначально речь шла об отправке Украине до девяти старых МиГ-29, полученных от СССР.
Варшава ранее уже передавала Киеву часть своих МиГ-29. В частности, весной 2022 года Польша тайно поставила Украине несколько истребителей МиГ-29 по частям, оформив их как запасные детали. К маю 2023 года Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, а всего Варшава планировала поставить 14 таких самолётов. При этом заявлялось, что Польша отдала Киеву почти все запрошенные истребители МиГ-29, но не готова была поставлять F-16. В марте 2023 года Польша и Словакия подтвердили готовность отправить МиГ-29 Украине; Словакия тогда передала четыре самолёта из 13 обещанных.
Польские власти неоднократно заявляли о готовности передать остальные МиГ-29, но ставили условием получение адекватной замены от союзников по НАТО. В июле 2024 года украинская сторона указывала на необходимость передачи ещё как минимум одной эскадрильи МиГ-29. Недавно, в декабре 2025 года, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заявлял о планах передать оставшиеся МиГ-29 Украине как можно скорее, поскольку у этих самолётов заканчивается ресурс. Также, в декабре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий прямо заявлял, что Польша передаст истребители МиГ-29 после решения формальных вопросов и в обмен на технологии борьбы с беспилотниками, назвав это "симметричным стратегическим партнерством". Это согласуется с текущей новостью о сделке "МиГи за дроны".
Несмотря на заявления о поддержке Украины, в отношениях между Киевом и Варшавой наблюдается напряжённость. Так, в ноябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий назвал Украину неблагодарной за оказываемую помощь, указав на нерешённые вопросы, такие как эксгумация на Волыни и сельскохозяйственный кризис из-за импорта украинского зерна. В июне 2026 года Президент Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши из-за решения назвать одно из подразделений ВСУ именем УПА, что вызвало резкий рост популярности польского лидера среди граждан.