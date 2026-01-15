Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29

Заместитель главы Министерства обороны Польши Павел Залевский заявил, что польская сторона намерена передать Украине до девяти старых истребителей МиГ-29, полученных от Советского Союза. Он сообщил об этом в эфире телеканала TVP.

По словам господина Залевского, на данный момент Польша ведет переговоры с Министерством обороны Украины по вопросам технических деталей передачи самолетов. О точном числе МиГ-29, которые Польша планирует передать Украине, сейчас неизвестно.

10 декабря 2025 года глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона «как можно быстрее» планирует передачу оставшихся у ВВС страны истребителей МиГ-29. Как сообщал министр, у МиГов заканчиваются ресурсы.