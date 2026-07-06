Предложенный ЦБ лимит при IPO может привлечь к размещению пенсионные фонды

Банк России (ЦБ) намерен поднять минимальный порог размещения для эмитентов, желающих попасть во второй уровень листинга фондовых бирж, с текущих 2 млрд руб. до 3 млрд руб., сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева. Сейчас это требование действует только для первого котировального списка.

Новые правила призваны помочь в привлечении к IPO институциональных инвесторов, прежде всего, негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Сейчас фонды могут участвовать только в размещениях, суммарный объем которых выше 3 млрд руб., однако к IPO пока не готовы.

Как указывает председатель совета НАПФ Аркадий Недбай, НПФ предпочитают вкладываться только «в активы первого эшелона», игнорируя небольших эмитентов. В 2024-2025 годах в размещениях поучаствовали только два НПФ. «Предлагаемые изменения не повлияют на процесс участия пенсионных фондов в IPO»,— считает руководитель службы управления рисками НПФ «Социум» Сергей Сальников.

Подробности — в материале «Ъ» «Меньше трех не привлекать».