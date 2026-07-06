ЦБ предложил ввести минимальный объем акций при проведении IPO

Банк России предложил установить минимальный объем акций в 3 млрд руб. при проведении IPO. Речь идет об акциях из котировальных списков, то есть первого и второго уровней листинга. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

«Мы нацелены на то, чтобы сделать рынок IPO качественным. Установление лимитов размещений будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию»,— сказала госпожа Абашеева «Интерфаксу» во время Финансового конгресса Банка России. Регулятор вынесет инициативу на обсуждение в конце июля-начале августа. Изменения должны вступить в силу с 2027 года, уточнила Екатерина Абашеева.

Кроме того, Центробанк планирует дифференцировать требования для включения в первый и второй котировальные списки в зависимости от размера капитала эмитента по МСФО. Для компаний с капиталом до 30 млрд руб. минимальная доля акций в свободном обращении (free float) должна быть 10%, но не менее 3 млрд руб. Для эмитентов с капиталом от 30 млрд руб. free float предлагается рассчитывать по специальной формуле. Капитал в 1 трлн руб. будет означать free float в 5% и предложение в 50 млрд руб.