ЦБ предложил ввести минимальный объем акций при проведении IPO
Банк России предложил установить минимальный объем акций в 3 млрд руб. при проведении IPO. Речь идет об акциях из котировальных списков, то есть первого и второго уровней листинга. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.
«Мы нацелены на то, чтобы сделать рынок IPO качественным. Установление лимитов размещений будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию»,— сказала госпожа Абашеева «Интерфаксу» во время Финансового конгресса Банка России. Регулятор вынесет инициативу на обсуждение в конце июля-начале августа. Изменения должны вступить в силу с 2027 года, уточнила Екатерина Абашеева.
Кроме того, Центробанк планирует дифференцировать требования для включения в первый и второй котировальные списки в зависимости от размера капитала эмитента по МСФО. Для компаний с капиталом до 30 млрд руб. минимальная доля акций в свободном обращении (free float) должна быть 10%, но не менее 3 млрд руб. Для эмитентов с капиталом от 30 млрд руб. free float предлагается рассчитывать по специальной формуле. Капитал в 1 трлн руб. будет означать free float в 5% и предложение в 50 млрд руб.
Инициатива Банка России по повышению требований к минимальному объему акций в котировальных списках является частью более широкой стратегии регулятора, направленной на улучшение качества российского рынка IPO. В последние годы Банк России, правительство и Московская биржа обсуждают меры по стимулированию компаний к выходу на фондовый рынок, а также по повышению информационной прозрачности и защите прав инвесторов. Так, Центральный банк Российской Федерации предлагал обязать эмитентов раскрывать прогнозные показатели и информацию о плановом распределении акций, а также ввести независимую оценку корпоративного управления.
Эти меры призваны сделать IPO более привлекательным, особенно учитывая, что, по данным Центрального банка Российской Федерации, первичные размещения акций в России традиционно не всегда приносят прибыль инвесторам, а средняя доходность первого дня торгов зачастую оказывается отрицательной. Ожидается, что с 2027 года получение двух некредитных рейтингов станет обязательным условием для листинга акций в котировальных списках, что должно стимулировать эмитентов к более полному раскрытию информации и повышению привлекательности своих бумаг. Дифференцирование требований к free-float в зависимости от капитала эмитента, как поручил президент Владимир Путин, также учитывает масштабы бизнеса и призвано упростить выход на рынок для новых игроков.