Меньше трех не привлекать

ЦБ намерен ужесточить правила первичного размещения акций, установив минимальный объем IPO в 3 млрд руб. для второго уровня биржевого листинга. Такое решение должно обеспечить дополнительный спрос со стороны НПФ. Впрочем, тем самым будут ограничены возможности эмитентов по привлечению инвесторов-физлиц. А участники пенсионного рынка отмечают, что их инвестиции сосредоточены на акциях эмитентов первого эшелона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦБ намерен распространить требование о минимальном объеме IPO в 3 млрд руб. для эмитентов, претендующих на попадание во второй уровень листинга фондовых бирж. В настоящее время это требование действует для первого уровня, тогда как для второго уровня минимальный объем размещения составляет 2 млрд руб. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента корпоративных отношений банка России Екатерину Абашееву. «Установление лимитов размещений будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию»,— заявила представитель ЦБ. Изменения могут вступить в силу уже в 2027 году.

С 2022 года из трех десятков первичных размещений почти в половине случаев объем составлял менее 3 млрд руб. При этом примерно у четверти эмитентов объем привлечения оказался от 2 млрд до 3 млрд руб.

Повышение минимального объема IPO должно исключить попадание во второй котировальный список «спорных эмитентов», отмечают эксперты.

«Рынок не должен быть наводнен сотнями компаний, которым, по сути, вообще не место на публичных торгах, на него должно выйти ограниченное число более зрелых бизнесов»,— считает директор департамента образовательных программ ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова. «При малом объеме размещения на вторичных торгах наблюдается недостаток ликвидности, что приводит к резким движениям котировок и повышает риск манипулирования бумагами»,— указывает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров.

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Эмитенты часто стремятся попасть во второй уровень листинга, чтобы привлекать розничных инвесторов. Для ценных бумаг вне котировальных листов требуется обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Поэтому новое ограничение будет болезненным для эмитентов, полагает он. «Классическое IPO станет прерогативой крупного бизнеса»,— считает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Вместе с тем новые правила призваны, в частности, помочь в привлечении к IPO институциональных инвесторов, прежде всего, негосударственных пенсионных фондов. «НПФ могут принимать участие в размещениях объемом от 3 млрд руб. (ранее было ограничение в 50 млрд руб.— “Ъ”)»,— указывает управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов.

Однако новый порог был установлен Банком России еще в 2024 году, а НПФ предпочитают вкладываться только «в активы первого эшелона», указывает председатель совета НАПФ Аркадий Недбай.

В частности, по данным ЦБ, в 2024–2025 годах в размещениях приняли участие всего два НПФ, объем их инвестиций составил 276 млн руб. «Предлагаемые изменения не повлияют на процесс участия пенсионных фондов в IPO»,— считает и руководитель службы управления рисками НПФ «Социум» Сергей Сальников.

ЦБ также планирует привязать требования к доле акций в свободном обращении (free-float) к размеру собственного капитала компании по МСФО. Так, для эмитента с капиталом до 30 млрд руб. минимальный free float составит 10%. «Чем больше бумаг находится в свободном обращении, тем ниже риск манипулирования ценой и тем проще фонду исполнить заявку на продажу без обвала котировок»,— отмечает Аркадий Недбай.

Для эмитентов планируемые изменения станут существенным ограничением, они «затруднят для них привлечение инвестиций, не прибегая к банковскому кредиту», считает Валентина Савенкова.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Андрей Ковалев