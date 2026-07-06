Основатель ВЭФ Клаус Шваб обнаружил у себя дома подслушивающее устройство
Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал в полицию Женевы заявление о возбуждении уголовного дела, заявив, что обнаружил подслушивающее устройство в своем домашнем кабинете. Как сообщает Bloomberg, устройство находилось в частном доме господина Шваба в Женеве, который расположен недалеко от штаб-квартиры ВЭФ. Заявление о возбуждении дела 88-летний Клаус Шваб подал против неизвестных лиц. Первоначальная проверка показала, что устройство, скорее всего, было установлено в течение последних трех лет.
Фото: Yves Herman / Reuters
Клаус Шваб, основавший ВЭФ и возглавлявший его более 50 лет, в апреле прошлого года ушел в отставку, объяснив это преклонным возрастом и желанием отдохнуть. Вскоре после этого стало известно о внутреннем расследовании, которое было начато после того, как руководство ВЭФ получило анонимное письмо. В нем утверждалось, что семья Шваб использовала служебные средства в личных целях, в том числе тратила их на роскошный отдых.
Господин Шваб отрицал эти обвинения. В августе прошлого года попечительский совет ВЭФ сообщил, что внутреннее расследование не выявило существенных правонарушений со стороны Клауса Шваба. По данным организации, ее основатель и бывший глава допустил лишь незначительные растраты средств форума.
Новость об обнаружении прослушивающего устройства в доме Клауса Шваба появилась в контексте расследования, начатого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) около года назад. Это расследование было инициировано после получения анонимного письма, в котором утверждалось, что семья Шваб использовала служебные средства ВЭФ в личных целях. Несмотря на то, что это расследование не выявило существенных правонарушений, Клаус Шваб сам обратился в прокуратуру Швейцарии с требованием возбудить уголовное дело в отношении информатора, назвав обвинения «глупыми и надуманными».
За время своего руководства ВЭФ Клаус Шваб неоднократно оказывался в центре внимания СМИ. Например, The Wall Street Journal ранее писала об обвинениях в домогательствах к сотрудницам и дискриминации внутри организации. Кроме того, ВЭФ и сам Шваб упоминались в контексте конспирологических теорий о «тайном мировом правительстве» после выхода книги Шваба «Великая перезагрузка».
Клаус Шваб основал ВЭФ более 50 лет назад и полностью контролировал его деятельность. Он превратил форум в влиятельную платформу для элиты бизнеса и политики, ежегодно собирая мировых лидеров в Давосе. В апрель прошлого года 87-летний Шваб подал в отставку с поста исполнительного председателя, сославшись на возраст, но остался неисполнительным председателем совета попечителей.