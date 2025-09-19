Акции ВТБ разыгрались

По итогам торгов после объявления итогов SPO стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) составила 70,4 руб., превысив на 5% цену размещения. В целом структура привлечения оказалась сбалансированной: чуть больше половины проданных акций пришлось на институциональных инвесторов. По оценке экспертов, крупнейшее за последние два года размещение акций должно позитивно отразиться на ожидаемых в этом году других IPO и SPO. Однако не в каждом размещении будут участвовать якорные инвесторы, предупреждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам основной сессии 19 сентября, первого дня биржевых торгов после проведения SPO, стоимость акций ВТБ составила 70,43 руб. Этот результат на 5% превысил цену размещения (67 руб.), однако оказался на 1,9% ниже закрытия предыдущего дня и на 4,7% ниже закрытия торгов, предшествующих объявлению SPO.

На протяжении всего торгового дня «быки» яростно боролись с «медведями», а котировки акций банка опускались до 69,3 руб. и взлетали до 72 руб.

По мнению главного аналитика «Т-Инвестиций» Егора Дахтлера, отчасти этому поспособствовала переподписка, что «обеспечило высокий спрос на бумаги ВТБ и падение котировок оказалось меньшим». При этом часть инвесторов «были склонны закрывать короткие позиции по акциям ВТБ в последние торговые сессии», отмечает он. К концу основной торговой сессии объем торгов превысил 28,6 млрд руб., что является рекордным значением с начала мая.

19 сентября ВТБ объявил о размещении дополнительного выпуска акций по цене 67 руб., что совпало с ожиданиями участников размещения (см. “Ъ” от 19 сентября). По открытой подписке было размещено 1,17 млрд акций на общую сумму 78,3 млрд руб., а общее число сделок превысило 16,8 тыс. Кроме того, по преимущественному праву были поданы заявки на 94,8 млн акций на сумму 6,3 млрд руб., однако итоговые данные раскрыты не были.

Впрочем, это размещение оказалось крупнейшим на российском рынке за последние два года. По данным банка, объем спроса превысил 180 млрд руб., а размещение прошло с дисконтом в 9,5%. По большей части SPO «прошло в рамках ожиданий», считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Ценовой дисконт в размере 5–10% в ходе таких размещений является обычным, при этом высокий спрос говорит о большом интересе к акциям банка»,— считает он.

В размещении активно участвовали розничные инвесторы.

«Только объем заявок брокера ВТБ, поданных через платформу "ВТБ Мои инвестиции", составил около 50 млрд руб.»,— отмечают в банке. Однако большая часть размещения (59%) пришлась на крупных инвесторов, включая пенсионные фонды и управляющие компании. При этом, по данным ресурса Bonds Lab, 7,67 тыс. удовлетворенных заявок были на сумму менее 10 тыс. руб. Вместе с тем были удовлетворены 17 заявок размером 0,25–1 млрд руб. и 8 заявок объемом более 1 млрд руб. В целом на десять крупнейших заявок пришлось более 61% размещенного объема (около 48 млрд руб.). Максимальная заявка составила почти 10 млрд руб., скорее всего, от «якорного» инвестора, о которых накануне говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. При этом доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%, а контрольный пакет акций по-прежнему будет принадлежать государству.

По оценке экспертов, завершение SPO ослабит давление на акции ВТБ.

«Сейчас риск размытия позади, и инвесторы фокусируются на будущих результатах и дивидендах. На первый план будут выходить отчеты и прогнозы по прибыли»,— отмечает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова. По оценке ведущего инвестиционного аналитика «Го Инвеста» Никиты Бредихина, динамика котировок «будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки и улучшения финансовых показателей банка», в первую очередь «увеличения достаточности капитала и снижения стоимости риска». К концу года при ключевой ставке в 15% стоимость акций банка может вернуться к 80–82 руб., оценивает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

При этом, учитывая, что объемы нынешнего SPO соразмерны со всеми IPO, проведенными в 2024 году, для многих компаний, желающих выйти на рынок или разместить дополнительный выпуск, пример ВТБ может стать положительным сигналом, считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Вместе с тем каждая допэмиссия будет проходить индивидуально. И как отмечает Никита Бредихин, «внимание стоит акцентировать в первую очередь на размер дисконта и спрос со стороны действующих и розничных инвесторов, так как не каждая компания сможет привлечь крупного якорного инвестора».

Андрей Ковалёв