Буря возмещения

В 2025 году убыточность в сегменте страхования от террористических актов и диверсий выросла в несколько раз и превысила 100%. По словам участников рынка, это связано с ростом страховых случаев и уже привело к значительному увеличению тарифов и франшиз. При этом для некоторых объектов страхование становится невозможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам 2025 года уровень убыточности в страховании рисков террористических актов и диверсий значительно вырос, следует из опроса “Ъ” участников рынка. В целом уже можно говорить о том, что убыточность выросла кратно, отмечает директор департамента страхования промышленных рисков «Росгосстраха» Кирилл Попов. В «АльфаCтраховании» говорят, что уровень убыточности по рискам «терроризм» и «диверсия», как минимум, удвоился по сравнению с 2024 годом. По словам директора департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Алексея Хуторянского, в портфеле компании рост превысил 10 раз. «Динамика в целом по рынку предположительно близка к нашей. Страховые премии по данным рискам на текущий момент уже ниже выплат»,— рассказывает он. В одной из крупных СК говорят “Ъ” об увеличении не менее чем на 200% по своему портфелю.

Страхование от рисков террористических актов и диверсий входит в страхование имущества и грузов (на договоры с таким риском приходится 80% в каждом виде), СМР (50%) и ответственности (до 1%), отмечают участники рынка. По данным ЦБ, объем выплат в страховании имущества, в частности, по страхованию грузов, СМР и страхованию ответственности вырос почти на 30%, до 164 млрд руб. Для многих страхователей наличие такого покрытия является обязательным условием при размещении страхования по классическим имущественным рискам, говорят эксперты.

В начале января прошлого года РНПК рекомендовала страховым компаниям поднять тарифы в сегменте (см. “Ъ” от 26 января 2025 года). В 2025 году ситуация с убыточностью в этом виде страхования не улучшилась, наоборот, наблюдается стремительный рост количества и размера убытков, отмечает перестраховщик. Доля РНПК в риске составляет от 50% до 85%, говорит перестраховщик. «При этом мы видим, что при выборе целей для атак БПЛА решающим стал отраслевой признак, а территориальный отошел на второй план. Прилеты фиксируются не только в приграничных, но и в других регионах нашей страны. Удары наносятся по объектам, обеспечивающим жизнеспособность экономики России: предприятиям нефтехимического, газового, электроэнергетического сектора и инфраструктурным объектам»,— рассказывают в РНПК.

Рост убыточности происходит в связи с ростом страховых случаев. Число страховых событий действительно многократно выросло в 2025 году, как и причиненный ими ущерб — зачастую это несколько сотен миллионов рублей по одному событию, уточняют в Remind. «По нашим оценкам, прямые убытки в нефтегазовой отрасли от ударов БПЛА уже давно перевалили за 100 млрд руб., а вместе с потерей прибыли и косвенными убытками — более 1 трлн руб.»,— отмечает зам гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков. В СОГАЗе фиксируют существенный рост частоты убытков, связанных с терроризмом. «Частота страховых случаев связана в первую очередь с ростом количества атак на производственные и инфраструктурные объекты, а тяжесть последствий обусловлена изменением тактики проведения терактов — кратным увеличением количества задействованных БПЛА и иных средств поражения в одной атаке»,— говорит руководитель центра андеррайтинга имущественных видов страхования «Югории» Дмитрий Гаврилов. По оценкам министра обороны Андрея Белоусова, в 2025 году интенсивность беспилотных атак ВСУ на территории России возросла более чем вдвое. По его словам, в начале года ВСУ ежемесячно запускали в среднем 1,5 тыс. дальних БПЛА.

Рост убыточности ведет к ужесточению условий. Пока изменения идут в основном через франшизы, а значимого роста тарифов для большинства объектов не было, но для рисковых объектов тарифы уже растут и, вероятно, вырастут на порядок, отмечает господин Хуторянский. По оценкам собеседника “Ъ” из крупной СК, франшизы выросли на 30%, до 50 млн руб., а тарифы выросли на 10%, до 0,7–0,13% от страховой суммы. Для объектов, где риск возникновения страхового случая выше, тарифы выросли в несколько раз, до 2–3% и выше. Как отмечают в Remind, в своей практике они сталкивались с тарифами по рискам терроризма и диверсий на уровне 10% от лимитов по данным рискам и с учетом текущей динамики убытков полагают, что это не предельные значения. При этом для некоторых объектов в рисковых локациях вероятность инцидента перестает быть случайной, что делает страхование практически невозможным, так как его механизмы в такой ситуации теряют эффективность, заключает господин Хуторянский.

Юлия Полякова