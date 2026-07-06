Контент раздора

Ассоциации медиарынка просят доработать внесенный в Госдуму законопроект о развитии ИИ в России и создать правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения нейросетей. В действующей редакции закреплена только возможность для правообладателей самостоятельно вводить ограничения для ИИ-моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главы ассоциаций и компаний—представителей медиарынка — Российского книжного союза, Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), Ассоциации анимационного кино — решили повторно обратиться к главе администрации президента РФ Антону Вайно, председателю комитета по информационным технологиям и связи Сергею Боярскому, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину касательно законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) от 29 июня. Авторы писем, с которыми ознакомился “Ъ”, отмечают, что, несмотря на обращения, направленные в апреле, позиция правообладателей в законопроекте никак не была отражена.

Ранее ассоциации медиарынка отмечали, что текущая версия законопроекта предполагает, что извлечение информации из объектов, защищенных авторскими правами, не является их нарушением. Это касается и случаев обучения ИИ, если «эти объекты были доступны для анализа».

«Предложенная законопроектом модель будет дестимулировать творчество отечественных авторов и превратит Россию в бесплатный хаб для обучения ИИ-моделей»,— говорится в новом обращении. Ассоциации просят привлечь их к обсуждению законопроекта, в частности при подготовке поправок к документу к рассмотрению во втором чтении, а также создать в новом регулировании правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения ИИ. «Нормы о свободном использовании музыки для обучения нейросетей крупных IT-корпораций вступают в прямое противоречие с Гражданским кодексом РФ»,— считают в НФМИ. При этом, обучаясь без разрешения на музыке, текстах песен, голосах и манере исполнения артистов, нейросети получают возможность в дальнейшем их имитировать — тоже без какой-либо компенсации.

Обсуждаемый законопроект об ИИ в России был внесен в Госдуму 25 июня, он может быть рассмотрен уже 7 июля. К внесению документ заметно доработали и сократили. Теперь развитие ИИ с господдержкой предполагается только для больших фундаментальных моделей из более 1 млрд параметров, а делятся они только на «суверенные» и «национальные». Но наиболее спорные вопросы, в том числе об авторских правах или ответственности за результат работы ИИ, авторы перенесли в будущие подзаконные акты.

Положения законопроекта, касающиеся авторского права, были переработаны, напоминает собеседник “Ъ”, участвующий в подготовке законопроекта. «Например, была прописана возможность блокировки обучения ИИ-моделей на авторском контенте. Если разработчик модели проигнорировал запрет, правообладатель контента получает право на претензию». В аппаратах Антона Вайно, Михаила Мишустина и Вячеслава Володина “Ъ” не ответили. В аппарате господина Боярского от комментариев отказались, также поступили в «Сбере» и «Яндексе» — крупнейших разработчиках языковых моделей в РФ.

Законопроект определяет рамочные принципы регулирования технологии ИИ, сообщили “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. Актуальная редакция в том числе предусматривает механизмы защиты правообладателей. «При этом положения, касающиеся применения ИИ в контексте авторского права, будут и далее совершенствоваться в диалоге с отраслью»,— добавили там.

В пресс-службе Ассоциации больших данных также отмечают, что у правообладателей сохраняется механизм, который позволит им регулировать, какой контент они готовы предоставлять для наполнения модели, а какой нет. Формулировка про обучение моделей в тексте законопроекта не отменяет возможности создать базу качественных платных датасетов, на которых смогут обучаться модели, заключают там.

Юлия Юрасова