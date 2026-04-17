Вопросы оказались контентными

Ассоциации медиарынка указали на риски, которые несет новый законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В текущем виде документ грозит сокращением нарушений прав российских правообладателей и препятствует достижению целевых показателей развития креативной экономики, утверждают авторы обращения в правительство.

“Ъ” ознакомился с обращением глав ассоциаций и компаний медиарынка — Российского книжного союза (РКС), Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), Ассоциации анимационного кино (ААК), а также «Союзмультфильма» — к вице-премьеру Дмитрию Григоренко касательно законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) от 10 марта.

Авторы указывают, что документ несет риски для контентных индустрий и не отражает существующих правовых и бизнес-моделей в сфере лицензирования использования интеллектуальной собственности.

Руководители организаций пишут, что текущая версия законопроекта фактически направлена на продвижение позиций «отдельных представителей крупного технологического бизнеса, заинтересованных в получении неограниченного доступа к результатам интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей и медиакомпаний для дальнейшей коммерциализации результатов машинного обучения». “Ъ” направил запрос в аппарат господина Григоренко.

Согласно текущей версии проекта закона, объектами интеллектуальной деятельности признаются оригинальные творения независимо от того, были ли они созданы человеком или автоматизированной системой. «Таким образом, документ приравнивает статус полностью генеративного контента и произведений, созданных творческим трудом»,— говорится в обращении. В результате это уменьшит стимулы для создания творческих произведений, так как они будут охраняться наравне со сгенерированным контентом. Также главы ассоциаций и компаний отмечают, что авторы ИИ-произведений получают вознаграждение от цифровых сервисов наравне с обычными креаторами, не инвестируя при этом в творчество.

Текущая версия законопроекта также предполагает, что извлечение информации из объектов, защищенных авторскими правами, не является их нарушением.

Это касается и случаев обучения ИИ, если «эти объекты были доведены до всеобщего сведения и доступны для анализа». В результате правообладатели опасаются, что системы ИИ смогут использовать без согласия фактически любой доступный в интернете контент для обучения нейросетей, создания нового синтезированного контента и его последующей монетизации. Поэтому авторы обращения считают, что принятие законопроекта в текущем виде будет как нарушать права российских правообладателей, так и препятствовать достижению целевых показателей развития креативной экономики.

В НФМИ уточнили, что предлагают в рамках законопроекта признать приоритет творческого вклада человека при решении вопроса об охраноспособности контента, созданного ИИ. «Охраняться должны только произведения, созданные творческим трудом. Полностью синтезированный контент не является объектом авторских и смежных прав, он не подлежит монетизации»,— считает гендиректор организации Никита Данилов.

Также предлагается создать правовые условия для охраны креативных продуктов при их использовании для обучения ИИ. В частности, установить, что обучение нейросетей с помощью оригинальных произведений является формой использования результатов интеллектуальной деятельности.

«Несмотря на то что "Союзмультфильм" сейчас активно интегрирует в рутинные производственные процессы технологии искусственного интеллекта, мы последовательно придерживаемся позиции, что центром творческого процесса должен оставаться человек»,— считает представитель студии. Технологии в данном случае являются инструментом, который позволяет представителям креативных профессий еще больше сосредоточиться на творческом процессе, добавляют в компании. В текущей версии законопроекта организация увидела риски, которые могут создать «искажение баланса "человек—ИИ"»: компания считает, что принятие документа в данном виде может «объективно привести к падению качества производимого контента и обесцениванию творческого процесса». В ААК и РКС не ответили “Ъ”.

