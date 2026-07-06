Врио белгородского губернатора рассказал о полученных от Путина поручениях

Президент Владимир Путин поручил врио губернатора Белгородской области Александру Шуваеву развивать штатную структуру подразделений территориальной обороны и улучшать экономику региона. Об этом рассказал господин Шуваев в интервью «Ъ».

«Если первую задачу выполняем, то и экономика развивается. Например, агрохолдинги сейчас частично не могут обрабатывать свои земли в приграничных районах»,— отметил врио губернатора. Кроме того, по словам Александра Шуваева, президент поручил ему уделять внимание вопросам демографии.

Владимир Путин поставил перед врио главы Белгородской области конкретные задачи. «Он сказал: ты идешь управлять регионом, а не воевать, — процитировал господин Шуваев президента.— Я так и делаю».

По указу президента России от 2022 года, режим территориальной обороны может вводиться на своей территории страны или отдельных регионов. Участники теробороны охраняют военные объекты, транспорт, объекты коммуникаций и связи, энергетики и другую критическую инфраструктуру. Они также борются с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Подробнее — в интервью Александра Шуваева «Ъ».